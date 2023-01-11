шойгу сменил главкома войск вторжения: эксперт указал на неутешительную для Украины угрозу

Владислав Селезнев прогнозирует новую большую эскалацию и еще больше жертв среди россиян

Назначение на должность командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине вместо генерала сергея суровикина начальника генштаба рф валерия герасимова может свидетельствовать о подготовке путином новой, но еще более масштабной эскалации боевых действий против украинцев.

Такое мнение "Телеграфу" высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Если говорить о штатных должностях суровикина и герасимова, напомню, что первый является командующим военно-космическими силами вс россии, а герасимов — начальник генерального штаба. Когда герасимова назначили на должность главкома, это говорит о том, что масштаб боевых действий в перспективе будет увеличен И для того, чтобы обеспечить постоянное и системное руководство этой операцией вторжения, и было назначено фактически высшее военное должностное лицо, которое есть в вооруженных силах рф. Ведь должность министра обороны — это все же более военно-политическая (имею в виду фигуру шойгу). Поэтому очевидно, что путин готовится к еще большому полномасштабному нашествию на Украину и еще большим по масштабам боевым действиям", — говорит эксперт.

По его словам, одним из вариантов дальнейшего развития событий в россии — провозглашение кремлем полной мобилизации в рф, "но для того, чтобы обеспечить новую группировку войск (вероятно, готовится мобилизация около 500 тыс. человек), нужно запускать определенные мобилизационные процессы в российской экономике".

"То есть нужно, чтобы предприятия работали по изготовлению снаряжения, оружия, боеприпасов к этому оружию и т.д. А также, чтобы экономика рф работала именно в условиях военного времени. Поэтому, думаю, что путин все же объявит полную мобилизацию и последующие полмиллиона российских воинов поедут на полигоны для подготовки к войне против Украины", — прогнозирует Владислав Селезнев.

Он также добавил, что вместе с тем Украине пока условно мобилизовывать дополнительно еще 0,5 млн военнослужащих не имеет смысла, "потому что у нас нет такого количества оружия, оборудования/оснащения, защитного снаряжения, но, конечно, мобилизация у нас будет дальше продолжаться". При этом в ряды ВСУ будут привлекать исключительно такие категории военнослужащих запаса, "которые в первую очередь необходимы на фронте".

"Нам также нужно готовиться в контексте работы с нашими западными партнерами. Нам нужно оружие и боеприпасы. россияне будут пытаться нас покорить с помощью большого количества личного состава, а мы их будем уничтожать благодаря оружию, которое будем получать от Запада", — добавил он.

Как сообщалось, в минобороны россии заявили, что изменение в руководстве так называемой "военной спецоперации" связано с "расширением масштаба задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".