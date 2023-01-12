Нам буде важко: у Міноборони чесно визнали, як призначення герасимова змінить перебіг війни

Начальник російського генштабу зможе задіяти для війни більше ресурсів

Усунення сергія суровікіна з посади командувача окупаційних сил росії в Україні було питанням часу, оскільки він допустив низку стратегічних прорахунків. А ось призначення на цю посаду начальника генштабу валерія герасімова може додати проблем українським захисникам.

Таку думку висловив радник міністра оборони України Олексій Копитько у Facebook. Він зазначив, що єдиним "досягненням" суровікіна було відведення військ з Херсона.

Копитько каже, що водночас він зробив кілька стратегічних прорахунків, серед яких неефективні ракетні атаки, що виснажили російський арсенал і підштовхнули Захід до більш активних постачань систем ППО/ПРО.

Крім того, суровікін дозволив піднятися голові ПВК "Вагнер" євгенію пригожину та голові Чечні рамзану кадирову, що матиме далекосяжні наслідки.

"Тепер або доведеться зазначених персонажів грубо поставити в стійло, або маса регіональних феодалів зрозуміє, що настав час для амбітних та агресивних", — написав він.

Що ж до герасимова, його призначення є "важливим сигналом" .

"Взяти" Соледар і Бахмут тепер має герасимов. Для російського генералітету це практично ва-банк", — зазначив Копитько.

За його словами, тепер росія фактично визнала, що веде війну проти України та кине в бій ще більше ресурсів, включаючи людські. Також можна очікувати покращення в управлінні та забезпеченні російського угруповання.

"Нам буде важко. Проте росіянам це вже не допоможе. Тепер відповідальність за тисячі трупів нестиме не якийсь незрозумілий суровікін, а головний російський військовий, від якого два кроки до путіна. Будь-яка невдача, а їх буде багато, знижуватиме легітимність бункерного вождя", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив із полковником запасу ЗСУ, військовим експертом Владиславом Селезньовим, який розповів, що така зміна керівництва говорить про те, що путін може готувати масштабнішу ескалацію конфлікту проти України.