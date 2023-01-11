шойгу змінив головного командувача військ вторгнення в Україні — вибір став несподіваним

Суровікіна понизили на посаді та назначили замом новопризначеного командувача

У росії відбулися кадрові зміни у структурі Міноборони. Командувача Об’єднаного угрупування російських військ в Україні генерал Сергія Суровікіна усунуто з посади — його замінив начальник Генштабу рф Валерій Герасимов.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони рф.

Більш того, самого Суровікіна понизили на посаді — він стане заступником Валерія Герасимова. Також у новопризначеного командувача вторгненням в Україну з'явиться другий заступник – ним стане головком Сухопутних військ генерал армії Олег Салюков, а також третій – заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

У Міноборони країни-агресора заявили, що зміна в керівництві так званої "військової спецоперації" пов'язана з "розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін повернув до строю генерала, який зганьбився в Україні. В Кремлі дали другий шанс Олександру Лапіну та сподіваються, що той виграє "вирішальну битву".