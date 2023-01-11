шойгу змінив головкома військ вторгнення: експерт вказав на невтішну для України загрозу

Владислав Селезньов прогнозує нову велику ескалацію і ще більше жертв серед росіян

Призначення по посаду командувача Об’єднаного угрупування російських військ в Україні замість генерала сергія суровікіна начальника генштабу рф валерія герасимова може свідчити про підготовку путіним нової, але ще більш масштабнішої ескалації бойових дій проти українців.

Таку думку "Телеграфу" висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Якщо говорити про штатні посади суровікіна і герасимова, нагадаю, що перший є командувачем військово-космічних сил зс росії, а герасимов — начальник генерального штабу. Коли герасимова призначили на посаду головкома, це говорить про те, що масштаб бойових дій в перспективі буде збільшений. І для того, щоб забезпечити стале та системне керівництво цією операцією вторгнення, й було призначено фактично вищу військову посадову особу, яка є в збройних силах рф. Адже посада міністра оборони — це все ж більше військово-політична (маю на увазі фігуру шойгу). Тому очевидно, що путін готується до великої повномасштабної навали на Україну і ще більших за масштабами бойових дій", — каже експерт.

За його словами, одним з варіантів подальшого розвитку подій в росії — проголошення кремлем повної мобілізації у зс рф, "але для того, щоб забезпечити те угрупування військ (ймовірно, готується мобілізація близько 500 тис. осіб), потрібно запускати певні мобілізаційні процеси в російській економіці".

"Тобто потрібно, щоб підприємства працювали з виготовлення спорядження, зброї, боєприпасів до цієї зброї і т.д. А також, щоб економіка рф працювала саме в умовах воєнного часу. Тому, думаю, що путін все ж оголосить повну мобілізацію і наступні півмільйона російських вояків поїдуть на полігони для підготовки до війни проти України", — прогнозує Владислав Селезньов.

Він також додав, що разом з тим Україні поки що умовно мобілізовувати додатково ще 0,5 млн військовослужбовців не має сенсу, "тому що у нас немає такої кількості зброї, обладнання/устаткування, захисного спорядження, але, звичайно, мобілізація у нас буде далі продовжуватися". При цьому до лав ЗСУ будуть залучати виключно такі категорії військовослужбовців запасу, "які в першу чергу необхідні на фронті".

"Нам також треба готуватися в контексті роботи з нашими західними партнерами. Нам потрібна зброя і боєприпаси. росіяни будуть намагатися нас підкорити за допомогою великої кількості особового складу, а ми їх будемо нищити завдяки зброї, яку отримуватимемо від Заходу", — додав він.

Як повідомлялось, у міноборони росії заявили, що зміна в керівництві так званої "військової спецоперації" пов'язана з "розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ".