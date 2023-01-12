Оккупанты пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях: свежие карты боев в Украине

Обстрелы вдоль линии фронта не прекращаются

Министерство обороны рф назначило нового командующего российским вторжением — валерия герасимова. Он самый высокопоставленный офицер в российских вооруженных силах. Вероятно, его назначили для наблюдения за крупным наступлением, которое по мнению российской верхушки они могут провести в 2023 году.

Об этом пишет Институт изучения войны. Они также отметили, что оценивали Луганскую область как территорию для военной операции. Однако герасимов "скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, страдающей от постоянных, постоянных и самоподкрепляющихся неудач", — сообщается в отчете ISW.

Украинские военные продолжают оборону в наиболее горячей точке — Соледаре. Также Силы обороны ведут контрнаступательные операции в районе Кременной, а россия атакует под Сватово. По данным Генштаба, атаки отбили в районе Стельмаховки и Кременной на Луганщине и Раздолевки, Соли, Красной Горы, Парасковеевки, Подгородного, Бахмута, Клещиевки, Майорска, Первомайского и Красногоровки Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Россияне пытаются восстановить позиции возле Сватово как в Харьковской, так и в Луганской области. Под Гряниковкой враг понес потери. Украинские силы продолжают контрнаступательные операции в районе Кременной. Чтобы не потерять оккупированный населенный пункт, на помощь мобилизованным привлекли более опытные военнослужащих российской армии. Россияне боятся, что Кременную могут отрезать с юга. Украинские военные продолжают бить по тылам оккупантов.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за Соледар. Российские войска могли перекрыть основные пути снабжения города. Однако речь об окружении пока не идет, хотя россияне активно продвигают эту идею. Наступают оккупанты и на северо-востоке и юго-западе от Соледара. Тактические успехи на этом направлении вызвали раскол внутри рф — приписать из себе пытаются как вооруженные силы рф, так и вагнеровцы. В районе Бахмута и Авдеевки также продолжается наступление. В западной части Донецкой области враг накануне активизировался в районе Пречистовки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне боятся украинских ударов и выводят ключевые объекты и реструктуризируют логистические сети. В частности, вывели точки запуска беспилотников с Херсонщины в Крым и в российский Краснодарский край. Украинские и российские войска перестреливаются через Днепр. В Запорожской области оккупанты пользуются Мелитополем как перевалочным пунктом, а не как узлом логистики.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем украинским войскам может грозить назначение герасимова на новый пост. В Институте изучения войны также оценили, что кроме перспективы наступления в Луганской области, есть маловероятный, но риск атаки со стороны Беларуси. О такой возможности говорят и другие источники.