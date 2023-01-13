россия заявила о полном захвате Соледара: в ВСУ ответили
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Несмотря на заявления российского минобороны о том, что оккупационная армия вытеснила Вооруженные силы Украины из города Соледар (Донецкая область), эта информация не соответствует действительности. Украинские воины все еще удерживают оборону этого стратегически важного населённого пункта.
Такую информацию в пятницу, 13 января, в комментарии изданию РБК-Украина сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", — пояснил он, подтвердив ложность заявлений пропагандистов, не раскрывая деталей.
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