Враг бросил едва ли не все силы: в Минобороны рассказали о ситуации в Соледаре

Россияне поддерживают очень высокую интенсивность наступления, но ВСУ держатся

Несмотря на выводы специалистов американского Института изучения войны (ISW), которые заявили о том, что в ночь на 13 января российские оккупанты якобы вытеснили украинские Вооруженные силы из города Соледар (Донецкая область), эта информация не соответствует действительности. Наши защитники все еще удерживают оборону города.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что эта ночь в Соледаре была крайне жаркой, ведь там продолжались тяжелые бои с оккупантами.

"Враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет!", — говорится в тексте публикации.

Напомним, как генерал-лейтенант Игорь Романенко подробно объяснил, почему российский враг так заинтересован в том, чтобы выбить Вооруженные силы Украины из городов Соледар и Бахмут (Донецк).

Также "Телеграф" сообщал, как, по мнению Сергея Череватого, мороз может повлиять на дальнейшее развитие боев на Донецком направлении и объяснил планы военного командования ВСУ по усилению обороны Соледара.