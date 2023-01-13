россия оттеснила ВСУ от Соледара, но ей это не поможет: свежие карты боев

Украинские защитники продолжают боронить рубежи, несмотря на усталость и погоду

Украинские военные заплатили большую цену, но долго и героически сдерживали российских оккупантов в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области. Есть основания считать, что к утру пятницы, 13 января, оккупанты оттеснили Вооруженные силы Украины и контролируют большую часть Соледара, — однако это не является оперативно значимым событием.

К такому выводу пришли специалисты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий Украина 13.01.2023

Донецкая область

Оккупационные войска вероятно оттеснили украинские силы с западных окраин Соледара и контролируют большую часть города, если не весь город, — об этом военные эксперты утверждают со ссылкой на данные геолокационных кадров за 11 и 12 января.

Генштаб ВСУ ранее регулярно информировал об отбитии атак на Соледар, однако в сводке накануне упомянул только атаку на Соль (населенный пункт на северо-восток от Соледара).

Так, президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении об удержании позиций в Соледаре мог иметь оборонные позиции рядом с городом, а не в самом населенном пункте.

В ISW считают, что россия потратила значительные ресурсы на Соледар, однако даже получение контроля над ним не станет большой победой и стратегически значимым событием.

"Российские информационные операции преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является тактической победой рф. ISW продолжает оценивать, что захват Соледара — населенного пункта площадью менее 5,5 квадратных миль — не позволит российским силам контролировать критические украинские наземные линии связи с Бахмутом, а также не улучшит позиции российских войск для оцепления города на короткое время", — говорится в сообщении.

Также враг атакует на линии Авдеевка-Донецк. Пропагандисты рф сообщают о захвате Марьинки, однако подтверждений этому нет.

Российские военные блогеры утверждают, что рф штурмует позиции у Благодатного на северо-восток от Бамута и полностью захватили Опытное (находится за 4 км на юг от Бахмута), — однако подтвердить эту информацию пока не представляется возможным.

Карта боевых действий Соледар, Бахмут, Авдеевка 13.01.2023

Харьковская и Луганская области

Силы и россии, и Украины, продолжают операции на линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщал об отбитии штурма у Кременной, что может говорить о продвижении в области этого населенного пункта. Также украинские военные могли улучшить позиции в районе Белогоровки на юг от Кременной.

Карта боевых действий Сватово-Кременная 13.01.2023

Херсонская и Николаевская области

Оккупанты продолжают обороняться на левом берегу Днепра, построили сеть окопов в Раденске, продолжают обстреливать правый берег Херсонщины.

россия продолжает попытки установления контроля над ЗАЭС и стягивает в Энергодар российских инженеров, поскольку работники станции отказываются сотрудничать с Росатомом.

Карта боевых действий на юге Украины 13.01.2023

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россия может подтянуть резервы мобилизованных в Донецкую и Луганскую области.