Укр

россия оттеснила ВСУ от Соледара, но ей это не поможет: свежие карты боев

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Разобрались на картах, что сейчас происходит на фронте в Украине
Разобрались на картах, что сейчас происходит на фронте в Украине. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские защитники продолжают боронить рубежи, несмотря на усталость и погоду

Украинские военные заплатили большую цену, но долго и героически сдерживали российских оккупантов в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области. Есть основания считать, что к утру пятницы, 13 января, оккупанты оттеснили Вооруженные силы Украины и контролируют большую часть Соледара, — однако это не является оперативно значимым событием.

К такому выводу пришли специалисты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий Украина 13.01.2023
Карта боевых действий Украина 13.01.2023

Донецкая область

Оккупационные войска вероятно оттеснили украинские силы с западных окраин Соледара и контролируют большую часть города, если не весь город, — об этом военные эксперты утверждают со ссылкой на данные геолокационных кадров за 11 и 12 января.

Генштаб ВСУ ранее регулярно информировал об отбитии атак на Соледар, однако в сводке накануне упомянул только атаку на Соль (населенный пункт на северо-восток от Соледара).

Так, президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении об удержании позиций в Соледаре мог иметь оборонные позиции рядом с городом, а не в самом населенном пункте.

В ISW считают, что россия потратила значительные ресурсы на Соледар, однако даже получение контроля над ним не станет большой победой и стратегически значимым событием.

"Российские информационные операции преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является тактической победой рф. ISW продолжает оценивать, что захват Соледара — населенного пункта площадью менее 5,5 квадратных миль — не позволит российским силам контролировать критические украинские наземные линии связи с Бахмутом, а также не улучшит позиции российских войск для оцепления города на короткое время", — говорится в сообщении.

Также враг атакует на линии Авдеевка-Донецк. Пропагандисты рф сообщают о захвате Марьинки, однако подтверждений этому нет.

Российские военные блогеры утверждают, что рф штурмует позиции у Благодатного на северо-восток от Бамута и полностью захватили Опытное (находится за 4 км на юг от Бахмута), — однако подтвердить эту информацию пока не представляется возможным.

Карта боевых действий Соледар, Бахмут, Авдеевка 13.01.2023
Карта боевых действий Соледар, Бахмут, Авдеевка 13.01.2023

Харьковская и Луганская области

Силы и россии, и Украины, продолжают операции на линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщал об отбитии штурма у Кременной, что может говорить о продвижении в области этого населенного пункта. Также украинские военные могли улучшить позиции в районе Белогоровки на юг от Кременной.

Карта боевых действий Сватово-Кременная 13.01.2023
Карта боевых действий Сватово-Кременная 13.01.2023

Херсонская и Николаевская области

Оккупанты продолжают обороняться на левом берегу Днепра, построили сеть окопов в Раденске, продолжают обстреливать правый берег Херсонщины.

россия продолжает попытки установления контроля над ЗАЭС и стягивает в Энергодар российских инженеров, поскольку работники станции отказываются сотрудничать с Росатомом.

Карта боевых действий на юге Украины 13.01.2023
Карта боевых действий на юге Украины 13.01.2023

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россия может подтянуть резервы мобилизованных в Донецкую и Луганскую области.

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