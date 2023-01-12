Больше и глубже, чем на “Азовстали”: что известно про соляные шахты в Соледаре, за который идут бои

Шахты больше и глубже, чем коммуникации "Азовстали", но танки в них заехать не могли

Ситуация в Соледаре остается напряженной — оккупанты штурмуют город, целых домов почти не осталось. Главарь наемников из ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы им удалось захватить соляные шахты под городом.

На портале "Настоящее время" привели фрагмент его аудиозаписи на которой он заявляет, что якобы весь Соледар под контролем оккупантов. Однако ни в российском, ни в украинском Генштабе эту информацию не подтверждают.

Российские наемники также опубликовали фото, по их словам, из соляных шахт под Соледаром. И правда, в городе расположено предприятие "Артемсоль" – крупнейшее в Украине по добыче поваренной соли. Их глубина варьируется от 100 до 300 метров, а протяженность туннелей — почти 200 км. Их протяженность почти в десять раз больше подземных коммуникаций на "Азовстали" в Мариуполе.

В апреле предприятие "Артемсоль" прекратило добычу соли из-за боевых действий. До этого там работали почти три тысячи человек, но вмещать в себя тоннели могут намного больше людей. В некоторых местах тоннели просторные и высокие — до 10 метров, так что можно ездить на автомобиле. Это видно по снимкам фотографа Радио Свобода Эймоса Чапла, сделанных в 2019 году, когда предприятие еще работало.

Главное преимущество тоннелей — они недосягаемы для артиллерии. В 2014 году армия рф уже пыталась захватить Соледар и шахты, но не смогла. Главарь боевиков на то время Игорь Гиркин-Стрелков говорил, что "чтобы взять шахты в Соледаре, надо было сначала сбросить туда химическое оружие или еще что-нибудь".

Несмотря на просторность и ширину тоннелей, сообщения пресс-службы Пригожина о том, что по соляным тоннелям ездят танки — выглядят сомнительно. Входы в подземные тоннели по размерам с вагонетку, поэтому танки в них заехать вряд ли могли.

Украинские военные и власти на разных уровнях утверждают, что особой стратегической ценности у Соледара, как и у Бахмута, – нет. Одна из основных задач ВСУ на этом участке – это истощение сил российской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский актер получил тяжелые ранения в боях за Соледар. По дороге в больницу он записал видеообращение к украинцам.