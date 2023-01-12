Більш і глибше, ніж на “Азовсталі”: що відомо про соляні шахти в Соледарі, за який йдуть бої

Шахти більші і глибші, ніж комунікації "Азовсталі", але танки до них заїхати не могли

Ситуація в Соледарі залишається напруженою — окупанти штурмують місто, цілих будинків майже не залишилося. Ватажок найманців із ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що нібито їм вдалося захопити соляні шахти під містом.

На порталі "Настоящее время" привели фрагмент його аудіозапису, на якому він заявляє, що нібито весь Соледар під контролем окупантів. Однак ні в російському, ні в українському Генштабі цю інформацію не підтверджують.

Російські найманці також опублікували фото, за їхніми словами, із соляних шахт під Соледаром. І справді, у місті розташоване підприємство "Артемсоль" – найбільше в Україні з видобутку кухонної солі. Їхня глибина варіюється від 100 до 300 метрів, а довжина тунелів — майже 200 км. Їхня довжина майже вдесятеро більша від підземних комунікацій на "Азовсталі" в Маріуполі.

У квітні підприємство "Артемсоль" припинило видобуток солі через бойові дії. До цього там працювали майже три тисячі людей, але вміщувати тунелі можуть набагато більше людей. У деяких місцях тунелі просторі та високі – до 10 метрів, тож можна їздити на автомобілі. Це видно за знімками фотографа Радіо Свобода Еймоса Чапла, зроблених у 2019 році, коли підприємство ще працювало.

Головна перевага тунелів — вони недосяжні для артилерії. У 2014 році армія росії вже намагалася захопити Соледар і шахти, але не змогла. Ватажок бойовиків на той час Ігор Гіркін-Стрєлков говорив, що "щоб взяти шахти в Соледарі, треба було спочатку скинути туди хімічну зброю або ще щось".

Незважаючи на просторість і ширину тунелів, повідомлення прес-служби Пригожина про те, що соляними тунелями їздять танки — виглядають сумнівно. Входи в підземні тунелі за розмірами з вагонетку, тож танки до них заїхати навряд чи могли.

Українські військові та влада на різних рівнях стверджують, що особливої стратегічної цінності у Соледара, як і у Бахмута, – немає. Одне з основних завдань ЗСУ на цій ділянці – виснаження сил російської армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український актор отримав тяжкі поранення у боях за Соледар. Дорогою до лікарні він записав відеозвернення до українців.