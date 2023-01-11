Відомий український актор дістав важкі поранення у боях за Соледар

Дорогою до лікарні він встиг записати відеозвернення до українців

Зірка фільмів "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Толока" та "Обмін", 44-річний український актор Дмитро Лінартович отримав серйозне поранення на фронті. Це сталося під час боїв за Соледар (Бахмутський район, Донеччина).

Про поранення актора, який після повномасштабного вторгнення росії пішов на фронт добровольцем і тепер служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні, повідомили на офіційній сторінці фільму "Обмін" у Faceebook. Автори допису просять найближчим часом не дуже турбувати Дмитра, адже в нього важка контузія, він у госпіталі.

У дописі також вказується, що родина бійця наразі потребує допомоги — коштів на термінове лікування та його реабілітацію. Усі питання щодо стану актора можна з’ясувати у батька — Костянтина Лінартовича.

Між тим, коли актора транспортували після поранення, він записав відеозвернення до українців: "Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо! Слава Україні!".

Зауважимо, що Лінартович — не тільки актор кіно і театру, а ще й активно займається дубляжем (саме його голосом звучить, наприклад, Капітан Америка у супергеройських фільмах Marvel). Також він є викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка.

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