Війна — день 322: загрозлива ситуація в Соледарі, обстріли міст продовжуються

Оперативно про головне 11 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 322 дні. Окупанти продовжують обстрілювати різні міста України ракетами та дронами-камікадзе, а де дістають — артилерією. Вкрай непроста ситуація склалася в районі міста Соледар, де супротивник узяв населений пункт у півкільце і навіть узяв трасу на Бахмут під вогневий контроль.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Пакистан має намір відправити в Україну 159 контейнерів із боєприпасами. The Economic Times пише, що в них будуть 155-мм снаряди, метальні заряди М4А2, М82 та підривники PDM. В обмін Україна зобов'язується допомогти з ремонтом вертольотів Мі-17 та танків Т-80УД

00:00 Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія накладає вето на відправку в Україну певної військової допомоги як країна-виробник.

Про те, що відбувалося 8 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 319: важкі бої на Донбасі та обстріл мирних міст

Інформація за 9 січня доступна у зведенні: Війна — день 320: окупанти штурмують Бахмут і Соледар і готуються до нових наступів

З даними за 10 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 321: окупанти намагаються захопити Соледар та обстрілюють мирні міста