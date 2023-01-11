Переговоры Украины и россии в Турции: стали известны детали встречи омбудсменов

Омбудсмены обменялись конкретными предложениями

В столице Турции Анкаре в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялись переговоры Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.

Об этом Лубинец сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с уполномоченной по правам человека России Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями. Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу!", — написал украинский омбудсмен.

Также 11 января состоялась вторая за сутки встреча омбудсменов. Однако в этот раз уже при участии их турецкого коллеги.

Ранее на своей странице в Facebook он отмечал, что в беседе с Москальковой главной станет тема возвращения украинских пленных домой. Вместе с тем он был намерен обсудить репатриацию на Родину наших героев и героинь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с российским диктатором владимиром путинім по телефону и обратился к нему с призывом.