Танки не лише від Польщі: Британія обнадіяла Україну

Велика Британія також має намір дати Україні сучасні танки

Гребля Заходу на постачання Україні сучасних танків почала падати: за оголошенням президента Польщі про відправку Україні роти німецьких важких танків Leopard уряд Великої Британії підтвердив, що планує надати Україні танки.

Про це повідомив речник британського уряду, якого в середу, 11 січня, цитує видання The Financial Times.

За словами речника, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони країни Бена Уоллеса попрацювати з партнерами протягом наступних тижнів, щоб прискоритися з підтримкою України, "включаючи надання танків".

"Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри", — сказав речник уряду Великобританії.

Він не уточнив, про які бойові машини йдеться, проте видання припускає, що це основний бойовий танк Сухопутних військ Великої Британії Challenger 2.

Чутки про те, що Велика Британія планує передати Україні свої танки, ходять у ЗМІ вже кілька тижнів, проте британське Міноборони цю інформацію не коментувало.

Водночас як з’ясував "Телеграф", ЗСУ можуть отримати від британських колег один із двох типів танків – Challenger або Challenger 2.