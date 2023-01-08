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Війна — день 319: важкі бої на Донбасі та обстріл мирних міст

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються 319 днів Новина оновлена 08 січня 2023, 00:58
Бої за Україну продовжуються 319 днів

Оперативно про головне 8 січня

Повномасштабне російське вторгнення триває 319 днів. Окупанти роблять численні спроби наступати на Донбасі, сфокусувавши зусилля на містах біля Бахмута, включно з Соледаром, проте українські захисники стійко тримають оборону. Окупанти також продовжують тиснути на Луганщині, де бої йдуть біля Сватового та Кремінної, а також проводять операції на островах біля Херсона.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Росія починає "сипатися" зсередини, — генерал-майор СБУ Ягун про безглузду політику Путіна.

00:00 Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема голова Харківської ОВА Олег Синегубов підтвердив ракетний удар по Мерефі, через який є щонайменше один постраждалий. Також зафіксовано прильоти по околицях Запоріжжя.

Інформація за 5 січня доступна у зведенні:Війна — день 316: ЗСУ знищують склади окупантів, а росіяни готуються до нового ракетного удару

З даними за 6 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 317: окупанти обіцяють "різдвяну тишу", але ЗСУ готові до всього

Про те, що відбувалося 7 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 318: росіяни активувалися на Запоріжжі та відправляють ДРГ до Херсона

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#Україна #Росія #Війна