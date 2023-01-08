Світла більше, але й навантаження: що чекає на українську енергосистему на новому тижні

В українських енергетиків готовий план дій

В Україні в перший тиждень нового року було менше відключень електроенергії, ніж раніше. Цьому сприяли відразу кілька факторів, серед яких дуже суттєве потепління. Але вже наступний тиждень знову буде непростим.

Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський у коментарі 24 каналу розповів, що через більшу кількість сонячного світла та використання альтернативної енергетики в Україні зможуть привести в баланс локальні мережі. Але зниження температури призводить до зростання споживання.

За його словами, зниження температури всього на 5 градусів викликає підвищення попиту близько третини, і це енергетикам потрібно буде компенсувати. Білявський додав, що частину проблем вирішить імпорт із Європи — його спрямують на промислові підприємства, а звільнені резерви — на побутових споживачів та критичну інфраструктуру.

Підприємства у свята використовували менше електрики. Це Бєлявський назвав серед факторів, які допомогли знизити кількість відключень на початку року. Також цьому сприяла вдала робота військових, імпорт електроенергії та постійні ремонтні роботи, які не припиняються ні вночі, ні вихідними. Нагадаємо, російським окупантам під час удару по Україні на Новий рік не вдалося серйозно нашкодити українській інфраструктурі. Робота сил ППО вплинула не лише на енергетику, а й на курс долара в Україні.