Света больше, но и нагрузки: что ожидает украинскую энергосистему на новой неделе

У украинских энергетиков готов план действий

В Украине в первую неделю нового года было меньше отключений электроэнергии чем ранее. Этому способствовали сразу несколько факторов, среди которых — весьма существенное потепление. Но уже грядущая неделя снова будет непростой.

Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский в комментарии 24 каналу рассказал, что из-за большего количества солнечного света и использования альтернативной энергетики в Украине смогут привести в баланс локальные сети. Но понижение температуры приводит к росту потребления.

По его словам, понижение температуры всего на 5 градусов вызывает повышение спроса на около трети, и это энергетикам нужно будет компенсировать. Белявский добавил, что часть проблем решит импорт из Европы — его направят на промышленные предприятия, а освобожденные резервы — на бытовых потребителей и критическую инфраструктуру.

Предприятия в праздники использовали меньше электричества. Это Белявский назвал среди факторов, которые помогли снизить количество отключений в начале года. Также этому способствовала удачная работа военных, импорт электроэнергии и постоянные ремонтные работы, которые не прекращаются ни ночью, ни в выходные. Напомним, российским оккупантам во время удара по Украине в Новый год не удалось серьезно навредить украинской инфраструктуре. Работа сил ПВО повлияла не только на энергетику, но и на курс доллара в Украине.