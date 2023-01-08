В Украину пришло тепло: где в воскресенье будет до +4

Потепление по всей стране ожидается к Старому Новому году

В соответствии с эксклюзивным прогнозом синоптика Игоря Кибальчича для нашего издания, ночь на 8 января — самая морозная этой зимой.

А завтра, в воскресенье, температура начнет понемногу увеличиваться. Так, днем в восточных, северо-восточных областях днем будет "всего лишь" 3-8° мороза; а в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму стоит ждать от 1° мороза до 4° тепла. Такой прогноз приводят специалисты Укргидрометцентра.

В Киеве и области завтра еще будет от 8 до 3 градусов мороза, но постепенно температура начнет повышаться.

О том, как будет происходить развитие метеоситуации, рассказали специалисты сайта GisMeteo. По их мнению, к концу недели температура воздуха в Киеве и области выйдет на "твердый ноль".

В то же время специалисты сайта Метео.UA считают, что первых "плюсиков" стоит ждать только к Крещению, 18 января.

Относительно западной части страны специалисты настроены более оптимистично.

При этом на Метео.UA полагают, что после Крещения погода не будет благосклонна к жителям Прикарпатья.

По поводу центра синоптики уверены в том, что после Старого Нового года туда придет тепло.

И совершенно никаких сомнений не вызывает у специалистов погода в наших южных областях.

Напомним, что переживаемые украинцами "холода" – последние серьезные морозы текущей зимы. Также холодные дни возможны в начале февраля, однако последний месяц зимы будет относительно теплым.