В сандалиях и шапке: одесситы открыли купальный сезон в первый день нового года (видео)

Теплу в первый день нового года радовались не только в Одесской области

1 января жители Одессы встретили с теплой весенней погодой. Городские пляжи и солнечные улицы города были переполнены людьми, ведь градусники показывали температуру до +12. Уже по традиции одесситы вышли к морю, купались и ходили по городу в шортах.

Видео с кадрами такого совсем не новогоднего проведения досуга уже распространяются в здешних пабликах и других одесских соцсетях.

Такой температуры воздуха одесситы в новогодние праздники не видели давно. Пользователи соцсетей отмечают, что в последний раз такая погода наблюдалась только в 1991 году. Именно потому большинство решили оставить новогодние столы и пойти с бутылкой шампанского к морю. Некоторые даже открыли купальный сезон.

Были и те, кто эффектно разгуливал по улицам города в шортах, сандалиях и шапке, поднимая настроение себе и окружающим:

В комментариях под публикациями пользователи отмечают, что приятная погода в первый день нового года была не только в Одессе. Теплу радовались и жители Киевщины, Житомирщины, Черновцов и даже более западных областей — Закарпатья и Франковщины.

Напомним, "Телеграф" писал, что синоптики дали прогноз, когда в Украине ждать снега и морозов.