Когда в Украине ждать снега и морозов: синоптики дали прогноз

В Украину всё же придет настоящая зима

Январь 2023 года в Украине обещает быть теплым, однако к середине или концу месяца все же стоит ожидать значительного похолодания. Также в первый месяц нового года синоптики обещают и снегопады.

Температура воздуха 5-7 января в столице Украины может опускаться до -5 градусов в ночное время. Пока эти расчеты являются предварительными и могут измениться. Об этом изданию РБК-Украина рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке — до минус 23 градусов", — сказала Голеня.

По словам синоптика, в 2023 году может повториться нечто подобное. Существенное похолодание и морозы ожидаются второй половине января, особенно в последней декаде.

В то же время она подчеркнула, что похолодание может прийти и раньше, даже на Рождество или Крещение.

"У нас не может быть месяц или два тепло. Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег и мороз", — отметила Голеня.

Согласно данным сайта Gismeteo в столице на протяжении месяца ожидаются снегопады. А с 22 января начнется заметное похолодание. Ночью температура может опускаться до -16..-19 градусов.

В центральной части Украины погода ухудшится также с 22 января. Ночью температура воздуха может падать до -14, а днем — до -8..-10 градусов.

На юге страны к концу января температура воздуха также начнет стремительно падать. Ночью столбики термометров могут опускаться до -10 градусов.

В восточной части страны в конце января температура воздуха будет падать до -11 градусов днем и до -17 в ночное время.

На западе Украины, согласно прогнозам синоптиков, похолодание начнется после 20 января. Ночью температура воздуха может опускаться до -13 градусов.

Напомним, ранее украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год 2023. По ее словам, температура воздуха, вероятнее всего, на праздник будет плюсовой.