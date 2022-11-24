Власти Одессы окончательно решили судьбу памятника Екатерине II

Официально памятник называется "Основатели Одессы".

Памятник Екатерине II в Одессе, которая недавно пережила полный блэкаут, снесут по решению исполкома городского совета. Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале Одессы в четверг, 24 ноября. Напомним, что памятник имеет официальное название — "Основатели Одессы".

"Члены исполкома поддержали проект решения о демонтаже и переносе памятника Основателям Одессы", — сказано в сообщении.

Всего "За" проголосовали 10 человек — 100% присутствующих членов исполкома. Такого количества голосов хватило, чтобы окончательно решить судьбу памятника Екатерине II.

Известно, что решение по памятнику Екатерине рассмотрели в ходе второй части заседания. В ходе первой части депутаты согласовали проект решения о демонтаже и переносе в музей памятника Суворову. Оба вопроса отправятся на рассмотрение горсовета. Заседание запланировано на 30 ноября.

Памятник Екатерине II в Одессе был установлен в 1900 году на Екатерининской площади, которая считается историческим центром города. После революции 1917 года памятник демонтировали. Остатки бронзовых скульптур были направлены в краеведческий музей города. В 2007 году во время реставрации площади памятники вернули на прежнее место.

Стоит отметить, что россия продолжает использовать миф о " великой основательнице". В частности президент страны-агрессора владимир путин упоминал ее в своей речи 27 октября:

"Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – говорил глава рф.

Ранее мы писали, что в Одессе люди перекрывали дорогу из-за перебоев с электричеством.