В Мелитополе к памятнику кегэбисту пришли украинские "диверсантки" (фото)

Из-за цвета верхняя одежда женщин напоминает флаг Украины.

В городе Мелитополь Запорожской области, который находится под контролем российских войск, в одном из парков оккупанты устроили чествование памяти герою Советского Союза полковнику Бояринову Григорию Ивановичу.

К памятнику кегэбисту положили букеты красных гвоздик, а аллею в парке украсили триколорами. Скорее всего, возложение цветов было приуроченное ко Дню освобождения от нацистов, которое Мелитополь отмечал 23 октября.

Сейчас в самом парке не очень многолюдно, вот только две женщины пришли посмотреть на бывшего советского героя. Забавность ситуации состоит в том, что одна женщина одета в желтую куртку, а другая в синее пальто. Идя рядом, они ярко выделяются среди других прохожих — такие себе украинские "диверсантки".

Соответствующие фото появились в распоряжении "Телеграфа".

Памятник Бояринову в Мелитополе

Парк в Мелитополе

Напомним, в Мелитополе оккупанты открыли памятник известному чекисту, который занимался "ликвидацией" украинских националистов Павлу Судоплатову.

На открытие памятника оккупанты согнали несколько десятков человек в основном врачей из местной больницы.

Кроме того, "Телеграф" рассказывал, как и чем живет Мелитополь спустя три недели после псевдореферендума.