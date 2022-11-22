В Мелітополі до пам'ятника кегебісту прийшли українські "диверсантки" (фото)

Через кольори верхній одяг жінок нагадує прапор України.

В місті Мелітополь Запорізької області, яке знаходиться під контролем російських військ, в одному із парків окупанти влаштували вшанування пам'яті герою Рядянського Союзу полковнику Бояринову Григорію Івановичу.

До пам'ятника кегебісту поклали букети червоних гвоздик, а алею в парку прикрасили триколорами. Скоріш за все, покладання квітів було приурочене до Дня визволення від нацистів, яке Мелітополь відзначав 23 жовтня.

Зараз в самому парку не дуже людно, от тільки дві жінки прийшли подивитися на колишнього радянського героя. Кумедність ситуації полягає в тому, що одна жінка одягнена в жовту куртку, а інша в синє пальто. Йдучи поряд, вони яскраво виділяються серед інших перехожих — такі собі українські "диверсантки".

Відповідні фото з'явилися у розпорядженні "Телеграфу".

Пам'ятник Бояринову в Мелітополі

Парк в Мелітополі

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти відкрили пам’ятник відомому чекісту, який займався "ліквідацією" українських націоналістів Павлу Судоплатову.

На відкриття пам’ятника окупанти зігнали кілька десятків людей здебільшого лікарів із місцевої лікарні.

Крім того, "Телеграф" розповідав, як і чим живе Мелітополь через три тижні після псевдореферендуму.