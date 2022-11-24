Влада Одеси остаточно вирішила долю пам’ятника Катерині II

Офіційно пам’ятник має назву "Засновники Одеси".

Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі, яка нещодавно пережила повний блекаут, знесуть за рішенням виконкому міської ради. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному Telegram-каналі Одеси у четвер, 24 листопада. Нагадаємо, що пам’ятник має офіційну назву — "Засновники Одеси".

"Члени виконкому підтримали проект рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Засновникам Одеси", — сказано в повідомленні.

Загалом "За" проголосували 10 осіб — 100% присутніх членів виконкому. Такої кількості голосів вистачило, щоб остаточно вирішити долю пам’ятника Катерині ІІ.

Відомо, що рішення щодо пам’ятника Катерині розглянули під час другої частини засідання. У ході першої частини депутати погодили проект рішення про демонтаж та перенесення до музею пам’ятника Суворову. Обидва питання ще мають розглянути депутати міськради. Засідання заплановане на 30 листопада.

Пам’ятник Катерині II в Одесі було встановлено у 1900 році на Катерининській площі, яка вважається історичним центром міста. Після революції 1917 року пам’ятник демонтували. Залишки бронзових скульптур були направлені до краєзнавчого музею міста. У 2007 році під час реставрації площі пам’ятники повернули на колишнє місце.

Варто зазначити, що росія продовжує використовувати міф про "велику засновницю". Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін згадував її у своїй промові 27 жовтня:

"Як відомо, Одеса була заснована Катериною II і навіть крайні націоналісти не наважуються знести пам’ятник засновниці міста. Одеса може бути і яблуком розбрату, і символом вирішення конфліктів, і символом знаходження якогось вирішення всього що зараз відбувається ", — говорив глава рф.

Раніше ми писали, що в Одесі люди перекривали дорогу через перебої з електрикою.