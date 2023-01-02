У сандалях і шапці: одесити відкрили купальний сезон у перший день нового року (відео)

Теплу у перший день нового року раділи не лише на Одещині

Перше січня жителі Одеси зустріли із теплою весняною погодою. Міські пляжі та сонячні вулиці міста були переповнені людьми, адже температурні показники на градусниках показували до +12. Вже за традицією одесити вийшли до моря, купалися та ходили по місту у шортах.

Відео із кадрами такого зовсім не новорічного проведення дозвілля вже ширяться у тутешніх пабліках та інших одеських соцмережах.

Варто зазначити, що такої температури повітря одесити у новорічні свята не бачили давно. Зокрема, користувачі мережі зазначають, що востаннє така погода спостерігалася аж у 1991 році. Тож більшість вирішила залишити новорічні столи і піти з пляшкою шампанського до моря. Деякі навіть відкрили купальний сезон.

Були й такі, хто ефектно розгулював вулицями міста у шортах, сандалях і шапці, підіймаючи настрій як собі, так і оточуючим:

У коментарях під публікаціями користувачі зазначають, що така приємна погода у перший день нового року була не лише в Одесі. Теплу раділи й жителі Київщини, Житомирщини, Чернівців і навіть найзахідніших Закарпаття та Франківщини.

Раніше "Телеграф" показав, як відбувалися роботи із демонтажу пам’ятника російській імператриці Катерині II в Одесі.