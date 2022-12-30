Коли в Україні чекати снігу та морозів: синоптики дали прогноз

В Україну все ж таки прийде справжня зима

Січень 2023 року в Україні обіцяє бути теплим, проте до середини або кінця місяця все ж таки варто очікувати значного похолодання. Також у першому місяці нового року синоптики обіцяють й снігопади.

Температура повітря 5-7 січня у столиці України може опускатися до -5 градусів на ніч. Поки що ці розрахунки є попередніми та можуть змінитися. Про це виданню РБК-Україна розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Навіть у найтеплішому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до 16-20 градусів, на північному сході — до мінус 23 градусів", — сказала Голеня.

За словами синоптика, 2023 року може повторитися щось подібне. Суттєве похолодання та морози очікуються в другій половині січня, особливо в останній декаді.

Водночас вона наголосила, що похолодання може прийти й раніше, навіть на Різдво чи Хрещення.

"У нас не може бути місяць чи два тепло. Все одно якісь періоди холодної погоди будуть. Швидше за все, це буде десь кінець січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути й сніг, і мороз", — зазначила Голеня.

За даними сайту Gismeteo у столиці протягом місяця очікуються снігопади. А з 22 січня розпочнеться помітне похолодання. Вночі температура може опускатися до -16…-19 градусів.

У центральній частині України погода погіршиться також із 22 січня. Вночі температура повітря може падати до -14, а вдень — до -8…-10 градусів.

На півдні країни до кінця січня температура повітря також почне швидко падати. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -10 градусів.

У східній частині країни наприкінці січня температура повітря падатиме до -11 градусів вдень і до -17 у нічний час.

На заході України, за прогнозами синоптиків, похолодання розпочнеться після 20 січня. Вночі температура повітря може опускатись до -13 градусів.

Нагадаємо, раніше український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік 2023 року. За її словами, температура повітря, найімовірніше, на свято буде плюсовою.