Как украинская ПВО влияет на курс доллара: эксперт дал неожиданный прогноз

Успехи украинского ПВО влияют на курс доллара

На следующей неделе, с 9 по 15 января, валютный рынок Украины останется стабильным и будут действовать валютные тренды декабря. Курс доллара не пересечет отметку в 41 грн, а колебания не превысят 1 гривны, то есть, американская валюта останется в диапазоне 40-41 грн.

Такой прогноз "Телеграфу" высказал директор департаменту казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, для начала января характерно снижение деловой активности, то есть рынок валюты замирает. К тому же, формировавшаяся с октября 2022 года экономическая стабильность за декабрь была значительно укреплена: удалось снизить инфляцию, достичь баланса между спросом и предложением на наличную валюту.

Кроме того, стабильности курса серьезно способствовали 5 млрд долл. финансовой помощи, которые в декабре получила Украина. Серьезно повлияла и эффективная работа ПВО 31 декабря — 1 января, благодаря которой удалось избежать новых блэкаутов и существенных разрушений инфраструктурных объектов. А это, без сомнения, очень важный психологический фактор для граждан, косвенно влияющий на валютный рынок.

"К тому же, в первые дни 2023 года на валютном рынке не наблюдалось никаких негативных явлений, например, резкого роста спроса в условиях непрогнозируемости войны. Совокупно все эти факторы дают повод для оптимизма и в последующие недели: курс валют будет оставаться стабильным", — резюмирует Герман Марченко.

Тем временем заокеанская валюта начала чуть расти, но, по мнению экспертов, это не грозит финансовой стабильности гривны.