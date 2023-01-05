Доллар в Украине постепенно дорожает: изменится ли ситуация в ближайшее время

Когда массовый спрос на валюту уменьшится, цены постепенно поползут вниз

Из-за массовых выплат заработных плат, повлекших увеличение спроса на валюту, курс доллара в Украине начал постепенно расти. Однако уже в январе-феврале цены постепенно начнут снижаться.

Об этом директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько рассказала в комментарии "Факты", отметив, что до конца текущего месяца национальная валюта стабилизируется.

"В начале года, учитывая нетипичный график таких выплат в декабре-январе, скорее всего, спрос снизится. К тому же, даже несмотря на войну, я ожидаю небольшого оживления потребительского спроса, что будет отвлекать часть свободной ликвидности от наличного валютного рынка. По моему мнению, в целом январь должен быть более или менее спокойным для гривны", — пояснила она.

По словам Золотько, уже в ближайшем будущем скорее всего валютный рынок будет находиться в пределах уже привычных для всех колебаний. Поэтому предполагается, что наличный курс будет колебаться в пределах +3-5 грн относительно официального.

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Что касается сегодняшних расценок на валюту, то согласно данным финансового портала "Минфин", в четверг, 5 января, средний курс американского доллара на черном рынке Украины немного подорожал. Его цена при покупке будет составлять 40,60 гривен за один "зеленый", в то же время продажи обойдется в 40,75 гривны.

Национальный банк Украины установил цены следующим образом:

доллар — 36,57 гривны,

евро — 38,79 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли украинцам ждать существенных изменений курса в начале 2023 года.

Также напомним, как эксперты успокоили жителей Украины, озвучив положительный прогноз цен на валюту в новом году.