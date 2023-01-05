Долар в Україні поступово дорожчає: чи зміниться ситуація найближчим часом

Коли масовий попит на валюту зменшиться, ціни поступово поповзуть донизу

Через масові виплати заробітних плат, які потягнули за собою збільшення попиту на валюту, курс долара в Україні почав поступово зростати. Однак вже у січні-лютому ціни поступово почнуть знижуватися.

Про це директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько розповіла у коментарі виданню "Факти", зазначивши, що до кінця поточного місяця національна валюта стабілізується.

"На початку року, враховуючи нетиповий графік таких виплат у грудні-січні, швидше за все, попит знизиться. До того ж, навіть незважаючи на війну, я чекаю на невелике пожвавлення споживчого попиту, що відволікатиме частину вільної ліквідності від готівкового валютного ринку. Тому, на мою думку, загалом січень має бути більш-менш спокійним для гривні", — пояснила вона.

За словами Золотько, вже у найближчому майбутньому, скоріше за все, валютний ринок знаходитиметься у межах вже звичних для всіх коливань. Тому передбачається, що готівковий курс коливатиметься у межах +3 — +5 грн відносно офіційного.

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Що стосується сьогоднішніх розцінок на валюту, то, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", у четвер, 5 січня, середній курс американського долара на чорному ринку України трохи здорожчав. Його ціна під час купівлі складатиме 40,60 гривень за один "зелений", водночас продаж обійдеться у 40,75 гривні.

Національний банк України встановив ціни таким чином:

долар — 36,57 гривні,

євро — 38,79 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям чекати на суттєві зміни курсу на початку 2023 року.

Також нагадаємо, як експерти заспокоїли жителів України, озвучивши позитивний прогноз щодо цін на валюту у новому році.