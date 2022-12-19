Долар в Україні подешевшав: економіст дав обнадійливий прогноз щодо курсу на 2023 рік

Є надія, що наступного року гривня стане міцнішою

Попри прогнози багатьох експертів щодо зростання курсу американського долара до понад 45 гривень за один "зелений" до кінця 2023 року, економіст Олег Пендзин переконаний, що його ціна може бути нижчою.

Про це він розповів "24 каналу", зазначивши, що 2023 року гривня може стати міцнішою відносно долара за умови, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки перекриють потреби державного бюджету у 36,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

"Євросоюз погодив 18 мільярдів євро допомоги для нашої країни. Маємо надію, що США дадуть приблизно таку саму суму. Усе це перекриє потреби у 36,5 млрд доларів, які є в держбюджеті на наступний рік", – пояснив він.

На думку експерта, ще у перші місяці повномасштабного вторгнення Національний банк України вимушено друкував гроші, адже не мав своєчасної повноцінної підтримки від західних партнерів.

"Наступного року є надія, що курс буде міцніший, аніж ті цифри, які я назвав", – додав він.

Варто додати, що, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін" у понеділок, 19 грудня, середній курс купівлі американського долара на чорному ринку становить 39,94 гривні. Водночас продаж обійдеться у 40,08 гривень.

Що стосується євро, то його ціни упродовж сьогоднішньої доби утримуватимуться на таких позначках:

купівля — 41,95 гривні,

продаж — 42,15 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко розповів, чи може Національний банк України обвалити національну валюту найближчим часом.