Очікуються коливання: експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні у січні-лютому

На курс долара на початку року впливатимуть кілька факторів

У перші кілька місяців наступного року на валютному ринку можуть статися коливання. Проте ціна за долар навряд чи перевалить за психологічну позначку 41 гривню. Такий прогноз для "Телеграфа" зробив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

За його словами, у 2023 році на курс долара впливатиме одразу кілька факторів. Один із них, як і раніше, є "військовий" фактор, а крім того додасться ще й економічні, головним з яких стане виконання держбюджету-2023.

Крім того, як зазначає Герман Марченко, у січні та лютому наступного року вплив на курс долара в Україні чинитиме сезонний фактор зниження інтересу українців до валюти. Тому в перші два місяці нового року курс долара навряд чи перевалить за позначку 41 гривню.

Зазначимо, що за даними сайту Мінфін, сьогодні, 27 грудня, на чорному ринку американський долар купують по 40,55 грн, а продають по 40,75. Курс НБУ — 36,56

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олександр Паращій спрогнозував до Нового 2023 зміни на валютному ринку.

Також за прогнозами першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна, у 2023 році курс іноземної валюти залежатиме від міжнародної допомоги.