Долар в Україні здорожчав: що чекає на валюту у 2023 році

Американська валюта в обмінниках трохи здорожчала

До кінця 2022 року ситуація на валютному ринку України суттєво не зміниться. Згідно з прогнозом Міністерства економіки, курс іноземної валюти залежатиме від міжнародної допомоги.

Про це, посилаючись на слова першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна, повідомляє видання "Кореспондент". Так, за словами експерта, за прогнозом, який був закладений у бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара США складатиме 42,2 гривні за один "зелений".

"Щодо курсу долара, то ми не прогнозуємо змін до кінця цього року, а наступного року заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти. Але все залежатиме від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ", – пояснив він.

Однак, з урахуванням нових атак по інфраструктурі України, міжнародні експерти систематично змінюють прогнози щодо курсу на 2023 рік, адже давати чіткі оцінки у ситуації, що склалася, вкрай важко.

Варто додати, що, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін" у середу, 21 грудня, середній курс купівлі американського долара на чорному ринку становить 40,07 гривень. Водночас продаж обійдеться у 40,19 гривні.

Що стосується євро, то його ціни упродовж сьогоднішньої доби утримуватимуться на таких позначках:

купівля — 42,05 гривні,

продаж — 42,22 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансових експертів, до кінця поточного тижня долар США дивуватиме українців постійними коливаннями.

Також нагадаємо, що у наступному, 2023 році, прогнозується відчутна девальвація національної валюти відносно долара.