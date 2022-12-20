Долар у 2023 може здивувати: експерти дали прогноз для курсу НБУ

На готівковому ринку долар трохи підріс

Експерти пророкують долару на 2023 рік стабільність не лише на чорному ринку. Не очікується змін курсу і в офіційній версії, попри складну ситуацію через удари по енергетиці і воєнні дії.

Таку думку висловили голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій та голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. У коментарях "РБК-Україна" експерти розповіли про своє бачення ситуації. Паращій вважає, що НБУ утримає курс на поточному рівні (36,6 грн за долар США) протягом 2023 року. На думку Ваврищука, офіційний курс збережеться мінімум до кінця першого півріччя, а надалі НБУ врахує кількість міжнародної допомоги та стан платіжного балансу.

На 20 грудня за даними сайту "Мінфін", курс долара на готівковому ринку трохи підріс у порівнянні з попереднім днем. За долар США в середньому по Україні просять 40,05/40,17 грн. За євро — 42,025/42,2 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що цього тижня експерти прогнозували коливання долара. Різке підвищення вартості американської валюти очікується до кінця 2023 року.