Долар на чорному ринку різко здорожчає: експерти пояснили невтішний прогноз на 2023 рік

Вже до кінця наступного року долар може підскочити в ціні

Поки валютна ситуація в Україні біль менш стабільна, проте вже у наступному році, американська валюта почне поступово дорожчати і вже до кінця 2023-го її ціна може становити 41,20 гривень за один "зелений" і навіть більше.

Як, посилаючись на консенсус-групу Focus Economics S. L. U, повідомило видання Forbes, згідно з найпесимістичнішим прогнозом ціна на заокеанську валюту наприкінці 2023 року може підскочити до 51 гривень за долар.

На думку економістів, оптимальний курс долара у 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень. Однак для того, аби забезпечувати фінансову стабільність тривалий час Національний банк зберігатиме фіксований курс.

"Плаваючий режим, ймовірно, буде знову введений, як тільки дозволять економічні умови", — повідомили експерти.

Так, згідно з оптимальним прогнозом, до кінця 2023 року утримуватиметься на рівні 41,20 гривень за долар, а у 2024-му — 40,40 гривень за один "зелений"

Що стосується ситуації в обмінниках, то вона станом на п'ятницю, 16 грудня, залишилася практично на рівні минулоденної. Зокрема, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", долар на чорному ринку упродовж сьогоднішньої доби обійдеться на момент продажу у 39,88 гривні. Водночас купівля — 40,01 гривень.

За євро в обмінниках пропонують 41,85 гривні. Продають його за 42,11 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами експертів, буде з цінами на валюту до кінця грудня.