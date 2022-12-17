В Україні оновлять одну з ходових купюр: НБУ показав, як вона виглядатиме

На купюрі сто гривень з’явиться підпис нового голови Нацбанку Андрій Пишного

На тлі прогнозів експертів про плаваючий курс валют до кінця 2023 року НБУ вирішив оновити дизайн однієї з найходовіших купюр.

Подробиці поділилися в Нацбанку України.

Йдеться про сто гривень, які з 19 грудня виглядатимуть трохи інакше. Поряд із зображенням Тараса Шевченка з’явиться підпис нового голови Нацбанку Андрія Пишного та відображення року випуску. Сама ж купюра залишиться зразка 2014 року.

У НБУ пояснили, що нова купюра вводиться в обіг планово — вона повинна замінити вже зношені та врегулювати обіг, щоб не було дефіциту "сотень". Разом з тим купюри старого зразка продовжать приймати і видавати в банках.

Українцям нагадали, що на купюрах, що діють, обов’язково має бути підпис діючого Голови Національного банку України.

Раніше ми розповідали, що долар збереже свою стабільність на ринку валют до кінця 2022 року.