В Украине обновят одну из ходовых купюр: НБУ показал, как она будет выглядеть

На купюре в сто гривен появится подпись нового главы Нацбанка Андрей Пышного

На фоне прогнозов экспертов о плавающем курсе валют до конца 2023 года НБУ решил обновить дизайн одной из самых ходовых купюр.

Подробностями поделились в Нацбанке Украины.

Речь идет о ста гривнах, которые с 19 декабря будут выглядеть немного иначе. Рядом с изображением Тараса Шевченко появится подпись нового главы Нацбанка Андрея Пышного и отражение года выпуска. Сама же купюра останется образца 2014 года.

В НБУ пояснили, что новая купюра вводится в оборот планово — она должна заменить уже изношенные и урегулировать оборот, чтобы не было дефицита "сотен". Вместе с тем, купюры старого образца продолжат принимать и выдавать в банках.

Украинцам напомнили, что на действующих купюрах обязательно должна быть подпись действующего Председателя Национального банка Украины.

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