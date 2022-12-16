Курс доллара на неделю: обвалит ли Нацбанк гривну

Станет ли сюрпризом курс доллара к католическому Рождеству

Несмотря на очередные обстрелы оккупантов и проблемы в энергетике, на следующей неделе не стоит ждать роста курса доллара и обесценивания гривны. Обменный курс будет находиться уже в привычном с осени "коридоре" — 39,5-40,5 грн за "зеленый".

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко.

По его словам, стабильности нацвалюты будут способствовать контролируемая инфляция, макроэкономическая помощь стран-партнеров (ЕС разблокировал пакет помощи на 2023 год в 18 млрд евро). Также можно добавить еще и сохранение официального курса валют и размера учетной ставки НБУ, что служит хорошим сигналом для валютного рынка.

В планах Нацбанка очевидно нет намерений обесценивать гривну, чтобы стимулировать экспорт аграрной продукции за рубеж в рамках зерновой сделки.

"Понимаем, что политика НБУ сейчас взвешена и направлена ​​на сбалансирование экономики, снижение спроса на наличный доллар и выполнение всех бюджетных обязательств. Именно поэтому до конца года не стоит ожидать какой-то курсовой аритмии: незначительные дополнительные колебания в пределах 0,2-0,5 грн за доллар вполне допустимы, но их следует воспринимать только как ситуативное изменение", — подчеркивает эксперт.

Таким образом, Герман Марченко считает ситуацию на валютном рынке достаточно обнадеживающей, и курсовая стабильность будет продолжаться и на следующей неделе.

Между тем в 2023 году курсу доллара прогнозируют подорожание.