Курс долара на тиждень: чи обвалить Нацбанк гривню

Чи стане сюрпризом курс долара до католицького Різдва

Незважаючи на чергові обстріли окупантів та проблеми в енергетиці, наступного тижня не варто чекати зростання курсу долара та знецінення гривні. Обмінний курс перебуватиме вже у звичному з осені "коридорі" — 39,5-40,5 грн за "зелений".

Таку думку висловив директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко.

За його словами, стабільності нацвалюти сприятимуть контрольована інфляція, макроекономічна допомога країн-партнерів (ЄС розблокував пакет допомоги на 2023 рік у 18 млрд євро). Також можна додати ще й збереження офіційного курсу валют та розміру облікової ставки НБУ, що є добрим сигналом для валютного ринку.

У планах Нацбанку, очевидно, немає намірів знецінювати гривню, щоб стимулювати експорт аграрної продукції за кордон у рамках зернової угоди.

"Розуміємо, що політика НБУ зараз зважена і спрямована на збалансування економіки, зниження попиту на готівковий долар і виконання всіх бюджетних зобов’язань. Саме тому до кінця року не варто очікувати на якусь курсову аритмію: незначні додаткові коливання в межах 0,2- 0,5 грн за долар цілком допустимі, але їх слід сприймати лише як ситуативну зміну", — наголошує експерт.

Таким чином, Герман Марченко вважає ситуацію на валютному ринку досить обнадійливою, і курсова стабільність триватиме і наступного тижня.

Тим часом у 2023 році курсу долара прогнозують подорожчання.