Доллар на черном рынке резко подорожает: эксперты объяснили неутешительный прогноз на 2023 год

Уже к концу следующего года доллар может подскочить в цене.

Пока валютная ситуация в Украине более стабильна, однако уже в следующем году, американская валюта начнет постепенно дорожать и уже к концу 2023-го ее цена может составлять 41,20 гривен за один "зеленый" и даже больше.

Как ссылаясь на консенсус-группу Focus Economics SL U, сообщило издание Forbes , согласно самому пессимистическому прогнозу цена на заокеанскую валюту в конце 2023 года может подскочить до 51 гривен за доллар.

По мнению экономистов, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет на уровне 40,20-40,40 гривен. Однако для того, чтобы обеспечивать финансовую стабильность, долгое время Национальный банк будет сохранять фиксированный курс.

"Плавающий режим, вероятно, будет снова введен, как только позволят экономические условия", — сообщили эксперты.

Так, согласно оптимальному прогнозу, до конца 2023 будет удерживаться на уровне 41,20 гривны за доллар, а в 2024-м — 40,40 гривен за один "зеленый"

Что касается ситуации в обменниках, то она по состоянию на пятницу, 16 декабря, осталась практически на уровне прошлой. В частности, согласно данным финансового портала "Минфин", доллар на черном рынке в течение сегодняшних суток обойдется на момент продажи в 39,88 гривны. В то же время покупка — 40,01 гривен.

За евро в обменниках предлагается 41,85 гривны. Продают его за 42,11 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам экспертов, будет с ценами на валюту до конца декабря.