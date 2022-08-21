Проблемные купюры: почему часть терминалов перестали принимать 500 и 1000 грн

С крупным купюрами стоит обращаться в кассы банков

У одного из украинских государственных банков — "Приватбанка" — возникли проблемы с оплатой в терминалах купюрами номиналом выше 200 грн. На проблему обратил внимание один из пользователей.

В своей жалобе на сайте "Минфин" он сообщил, что проблема появилась 18 августа и пригрозил обращением в Нацбанк. Служба поддержки "Приватбанка" разъяснила ситуацию в комментарии.

Отмечается, что причина по которой купюры в 500 и 1000 грн перестали приниматься в терминалах банка — техническая. Проводятся работы по сохранению возможности принимать такие купюры. В терминалах и банкоматах ресайклингового типа можно проводить операции купюрами меньшего номинала, например 50,100 или 200 грн.

С купюрами в 500 и 1000 грн нужно обращаться в кассы банка — там смогут провести необходимые клиенту операции. Пользователи в сети связывают технические работы в банке с попытками пресечь оборот купюр, выведенных из пользования и похищенных из хранилища "Ощадбанка" в оккупированном Херсоне. Сообщается, что такие выявляли в Киеве, Одессе, части западных областей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увидели признаки стабилизации курса доллара. На рынке недвижимости повышения спроса ожидают уже осенью, несмотря на то, что летом он составил до 10% от довоенного.