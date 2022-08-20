Курс доллара в Украине – НБУ отметил важную тенденцию на рынке

Данные НБУ говорят о том, что курс доллара стабилизируется

С 15 по 19 августа курс доллара в Украине вырос на 75 копеек, до 40,95 грн за 1 доллар. При этом на валютном рынке наблюдаются и довольно позитивные тенденции.

Так, в течение недели с 15 по 19 августа НБУ года купил на межбанковском валютном рынке 197,80 млн долларов и продал 122,43 млн долларов. То есть положительное сальдо интервенций – преобладание покупки доллара над его продажей, составило 75,37 млн долларов. Об этом сообщают данные сайта Национального банка Украины.

Таким образом на рынке наметилась позитивная тенденция для украинской национальной валюты – доллара в стране стало достаточно для удовлетворения нужд покупателей, то есть появилась надежда на стабилизацию курса доллара.

Как сообщал ранее глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, на валютном рынке замечена тревожная тенденция дисбаланса спроса и предложения.

Так, на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать ее предложение, на минувшей неделе увеличившись на 10%.

Результатом этого стало дополнительное давление на гривну дефицита доллара, что вело к росту спроса на заокеанскую валюту и ее курса в Украине.

Однако в целом в Украине по-прежнему спрос на доллары превышают ее предложение, а ситуация может измениться только после накопления доходов от экспорта зерна, что случится примерно через 3-5 месяцев.