Почему доллар так скачет? Прогноз эксперта сбывается

Курс доллара растет, но єто прогнозируемо

Третья неделя августа заканчивается некоторой стабилизацией курса доллара, однако в целом за неделю заокеанская валюта заметно девальвировала гривну. Так если в пятницу, 19 августа, курс доллара на чёрном рынке составил от 40,75 до 40,95 грн, то в банках за доллар дают до 40,8 гривен, что на 75 копеек дороже чем на прошлой неделе.

Такие данные приводит портал "Минфин". При этом ряд экспертов считают, что НБУ может изменить курс доллара в пользу его роста.

Так, по мнению Бориса Кушнирука, к таким действиям НБУ может подтолкнуть значительный разрыв между официальным и наличным курсом. На последний также влияет серьезный разрыв между поступлением валюты в страну и спросом на нее. Пока предложение явно уступает спросу, измениться же ситуация может с ростом доходов от экспорта зерна, что случится через 3-5 месяцев.

Вместе с тем ранее эксперт прогнозировал "Телеграфу", что НБУ скорее всего выберет стратегию поддержания курса доллара максимально близкого к официальному в 36,6 грн. При этой стратегии курс наличного доллара будет расти, вероятно, скачкообразно, при котором рост курса на текущей неделе будет частично компенсироваться падением на следующей.

И рост доллара на 75 копеек по итогам нынешней недели говорит в пользу правоты прогноза эксперта.