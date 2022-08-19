Чому долар так скаче? Прогноз експерта здійснюється

Курс долара зростає, але це прогнозовано

Третій тиждень серпня закінчується деякою стабілізацією курсу долара, проте за тиждень заокеанська валюта помітно девальвувала гривню. Тож якщо у п’ятницю, 19 серпня, курс долара на чорному ринку становив від 40,75 до 40,95 грн, то в банках за долар дають до 40,8 гривень, що на 75 копійок дорожче ніж минулого тижня.

Такі дані наводить портал "Мінфін". При цьому низка експертів вважає, що НБУ може змінити курс долара на користь його зростання.

Так, на думку Бориса Кушнірука, до таких дій НБУ може підштовхнути значний розрив між офіційним та готівковим курсом. На останній також впливає серйозний розрив між надходженням валюти до країни та попитом на неї. Поки пропозиція явно поступається попиту, змінитися ситуація може зі зростанням доходів від експорту зерна, що трапиться через 3-5 місяців.

Водночас раніше експерт прогнозував "Телеграфу", що НБУ швидше за все обере стратегію підтримки курсу долара максимально близького до офіційного 36,6 грн. При цій стратегії курс готівкового долара зростатиме, ймовірно, стрибкоподібно, при якому зростання курсу на поточному тижні частково компенсуватиметься падінням на наступний.

І зростання долара на 75 копійок за підсумками цього тижня свідчить про правоту прогнозу експерта.