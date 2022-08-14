Долар по 120 гривень все ж таки можливий? Про що говорить ситуація на валютному ринку в Україні

Курс долара неминуче зросте

Після зростання на 50 копійок у п’ятницю, 12 серпня, у неділю курс долара впав на 10 копійок до 40,4 гривні, що говорить про нестабільність на валютному ринку.

Саме про це розповідав "Телеграфу" економічний експерт Борис Кушнірук, говорячи, що НБУ буде змушений обирати між двома стратегіями.

За словами експерта у НБУ, наголошує Кушнірук, є дві стратегії:

девальвувати гривню, поступово збільшуючи курс долара;

намагатися утримувати курс долара максимально близько до фіксованого 36,56 грн за долар, здійснюючи валютні інтервенції з фінансових резервів НБУ на міжбанківський ринок.

На думку Бориса Кушнірука, швидше за все НБУ піде саме другим шляхом, що допоможе якщо і не втримати курс долара, то принаймні зробити падіння гривні плавнішим. Щоправда, при цьому Нацбанк не зможе впливати на курс готівкового долара, який зростатиме, ймовірно, стрибкоподібно, при якому зростання курсу цього тижня частково компенсуватиметься падінням наступного.

Останнє твердження експерта про стрибкоподібне зростання курсу долара і таке саме його падіння, що загалом веде до поступового зростання американської валюти, поки що підтверджується на валютному ринку.

Тим часом, на думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, різниця між сумами експорту та імпорту може призвести до зльоту курсу долара до 120 грн.