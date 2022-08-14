Курс долара на чорному ринку нестабільний: експерт дає невтішні прогнози

Довоєнних показників валюти можна не чекати

В Україні продовжуватиме спостерігатися різниця між офіційним та готівковим курсом долара, про що попереджають навіть у Нацбанку. На чорному ринку, до речі, валюта, найімовірніше, зростатиме, про що свідчить і новий курс на ранок неділі, 14 серпня. Є ще один великий "мінус", який чекає на українців у майбутньому, — вартість долара США навряд чи повернеться до довоєнного.

Як пояснив голова Комітету економістів України Андрій Новак, після рекордного зростання долара гривня обов’язково почне зміцнюватись. Але попередніх показників на табло обмінників більше побачити не доведеться.

За словами фахівця, такі процеси вельми типові та пізнавані: після кожної девальвації спостерігається зростання національної валюти. Але є свої причини на те, щоб офіційний курс долара не опустився до колишніх позначок, і не остання з них — війна та її наслідки.

"Надії на долар по 27 — марні. У кращому випадку зміцнення можливе до значення офіційного курсу НБУ, що сьогодні становить приблизно 36 гривень за долар. Це максимум, на який варто розраховувати", — каже Новак.

Підтверджує побоювання експерта та ранковий недільний курс валют. За останню добу долар демонструє невелику цінову гойдалку. У продажу він подешевшав на 7 копійок і зараз коштує 40,04 грн., а ось при купівлі, навпаки, додав у вартості. І хай різниця лише в одну копійку, проте за валюту просять 39,90 грн.

Курс валют на чорному ринку України 14 серпня

Євро теж трохи скаче, але у випадку цієї валюти — виключно у бік подорожчання. При покупці ціна залишилася незмінною — 40,63 грн, а ось продаж "злетів" одразу на 92 копійки. Наразі євро продають за 40,93 грн.

Про те, якою є ситуація на міжбанку України, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 14 серпня

Курс євро у банках України 14 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що може статися з економікою України, щоб курс долара підскочив до 120 гривень.

Також ми писали про те, за якої обставини американська валюта може подешевшати.