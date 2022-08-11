Як експорт зерна вплине на зростання курсу долара у серпні — відповідь економіста

У серпні Нацбанк повинен вибрати яку стратегію дотримуватися для курсу долара, але його зростання в цілому неминуче

До кінця 2022 року, за версією НБУ, курс долара до національної валюти може зрости до 43 гривень і продовжить зростання наступного року.

Як пояснив "Телеграфу" економічний експерт Борис Кушнірук, НБУ буде змушений обирати між двома стратегіями.

"Хоча експорт зерна і стартував, але в помітних кількостях валюта від нього почне надходити не раніше ніж через 3 місяці. Але все одно імпорт у нас перевищує експорт, тож попит на долари будуть вищими за пропозицію, а значить і курс долара зростатиме", — каже про основну тенденцію на валютному ринку експерт.

З цієї причини НБУ, підкреслює Кушнірук, має дві стратегії:

девальвувати гривню, поступово збільшуючи курс долара;

намагатися утримувати курс долара максимально близько до фіксованого 36,56 грн за долар, здійснюючи валютні інтервенції з фінансових резервів НБУ на міжбанківський ринок.

На думку Бориса Кушнірука, швидше за все НБУ піде саме другим шляхом, що допоможе якщо і не втримати курс долара, то принаймні зробити падіння гривні плавнішим. Щоправда, при цьому Нацбанк не зможе впливати на курс готівкового долара, який зростатиме, ймовірно, стрибкоподібно, при якому зростання курсу цього тижня частково компенсуватиметься падінням наступного.

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, різниця між сумами експорту та імпорту може призвести до зльоту курсу долара до 120 грн.