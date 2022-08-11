Как экспорт зерна повлияет на рост курса доллара в августе - ответ экономиста

В августе Нацбанк должен выбрать какой стратегии придерживаться для курса доллара, но его рост в целом неминуем

До конца 2022 года, по версии НБУ, курс доллара к национальной валюте может вырасти до 43 гривен и продолжит рост в будущем году.

Как объяснил "Телеграфу" экономический эксперт Борис Кушнирук, НБУ будет вынужден выбирать между двумя стратегиями.

"Хотя экспорт зерна и стартовал, но в заметных количествах валюта от него начнет поступать не ранее чем через 3 месяца. Но все равно импорт у нас превышает экспорт, так что спрос на доллары будут выше предложения, а значит и курс доллара будет расти", — говорит об основной тенденции на валютном рынке эксперт.

По этой причине у НБУ, подчеркивает Кушнирук, есть две стратегии:

девальвировать гривну, постепенно наращивая курс доллара;

стараться удерживать курс доллара максимально близко к фиксированному в 36,56 грн за доллар, осуществляя валютные интервенции из финансовых резервов НБУ на межбанковский рынок.

По мнению Бориса Кушнирука, скорее всего НБУ пойдет именно по второму пути, что поможет если и не удержать курс доллара, то по крайней мере сделать падение гривны более плавным. Правда при этом Нацбанк не сможет влиять на курс наличного доллара, который будет расти, вероятно, скачкообразно, при котором рост курса на текущей неделе будет частично компенсироваться падением на следующей.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, разница между суммами экспорта и импорта может привести к взлету курса доллара до 120 грн.