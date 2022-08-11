Доллар на черном рынке вырастет до 43 грн и не остановится: опубликован прогноз

Финансовой стабильности в 2023 году не предвидится

Стоимость доллара в Украине на черном рынке снова поднялась до 40 грн, продержавшись несколько дней ниже этого значения. Пока украинская валюта не укрепилась благодаря продажам зерна и метала, доллар может дорожать вплоть до 43 грн.

Согласно данным "OBOZREVATEL", такой прогноз закладывается в расчетах Нацбанка и правительства Украины на конец 2022. Улучшения после нового года не ожидается, в 2023 году доллар ожидается дороже 45 грн, а к концу следующего года вырастет до 46,2 грн за USD.

Доллар потянет з собой и цены, только до конца 2022 года ожидается подорожание на треть. В 2023 остановки роста цен не ожидается. Есть и более пессимистический прогноз — подорожание доллара до 120 грн, что повлечет за собой еще больший рост цен. Такой сценарий возможен если импорт в страну не уменьшится.

По состоянию на 11 августа за доллар на черном рынке просят 39,75 / 40 грн, за евро — 40,4 / 40,9 грн. Отметим, что в банках курсы обеих валют подросли.

Курс валют в Украине на 11 августа

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Ранее "Телеграф" сообщал, что стоимость доллара может вырасти после отмены Нацбанком ограничений на работу на рынке капиталов, что может вызвать всплеск схем по выведению средств. Эксперты оценивают колебания доллара в августе в рамках 40-42 грн.