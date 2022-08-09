Курс доллара на черном рынке пока стабилен, но может взлететь до 120 грн - названа причина

На валюту влияет экономическая ситуация в Украине

Курс доллара в Украине продолжает колебаться — после падения он снова понемногу идет в рост, но все равно остается на отметке ниже 40 грн за USD на черном рынке. В ближайшее время серьезных колебаний не предвидится.

Мнение о стабилизации валютного рынка высказал "РБК-Украина" старший финаналитик группы ICU Тарас Котович. Он считает, что на рынке обменок спрос конца июля постепенно успокоился и гривна укрепилась. При этом на безналичном официальном рынке спрос на валюту снова существенно превышает предложение.

Такая ситуация продлится, считает эксперт. Что же касается наличного доллара, то после снижения ажиотажа по доллару, выросло предложение со стороны физлиц. Поспособствовало снижению спроса также и решение Нацбанка о размещении валюты на депозитах после покупки.

Тем не менее есть сценарий при котором в Украине доллар может подскочить до 120 грн. О такой вероятности рассказал инвестбанкир Сергей Фурса. Привести к этому может разница между суммами экспорта и импорта, поскольку Украина ввозит намного больше. Если разница останется прежней, а количество импорта не уменьшится доллар может взлететь в цене до 120 грн, а стоимость товаров вырастет в три раза. Этому призван помешать валютный налог в 10% на импорт — соответсвующий законопроект уже разрабатывают.

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Пока же доллар на черном рынке держится на отметке 39,4 / 39,683 грн, а евро, который в 2022 году с ним сравнялся, — 39,8 / 40,2 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что обвалить курс гривны может не только разница экспорта-импорта, но и махинации с фондовыми рынками. Эксперты назвали три популярные схемы по выводу капитала из Украины. Отметим, что большинство экспертов сходятся во мнении, что доллар в августе удержится на сумме около 40 грн.