Курс доллара в Украине может взлететь: появилась еще одна причина

Махинации на фондовом рынке грозят обрушением гривны

С понедельника, 8 августа, начинает действовать решение №1053 Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которым отменены почти все введенные с 24 февраля ограничения на работу на рынке капиталов и товарных рынков.

Экономический эксперт Алексей Кущ уверен, что тем самым Нацкомиссия дала "зеленый свет" целому ряду схем на рынке капиталов по выводу из Украины средств, прежде всего в виде долларов.

По его мнению основными схемами станут:

покупка иностранных ценных бумаг и вывод капитала за рубеж;

сброс нерезидентами портфелей ОВГЗ с разгоном вторичной доходности по ним до 25-30%: этот уровень потом "ткнут" под нос Минфину как некий бенчмарк ((финансовый термин означающий более высокую чем в среднем по рынке доходность — Ред.)) и потребуют доведения первичных размещений до аналогичной планки доходности, что будет означать рост доходности по ОВГЗ до уровня 30% и эмиссию гривны;

операции с ценными бумагами для выхода в кэш и рисования доходов для "отчаливающей в Европу" элиты — нужно же как-то объяснить, откуда пару "лямов" на покупку шале в Швейцарии.

Все это как утверждает Алексей Кущ, крайне негативно отразится на курсе гривны и на резервах НБУ, а потом, через импорт — и на инфляции.

Проще говоря, желая вывести свой капитал за границу, бизнес начнет активно покупать доллары, что вызовет рост спроса на него и курс доллара к гривне вновь взлетит. Чтобы спасти гривну от девальвации, НБУ придется снова распродавать международные резервы.

Если же фактора решения НКЦБФР на валютном рынке не будет, то курс доллара в августе будет держаться на уровне 40-42 гривен.